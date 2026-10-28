به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: این اداره کل، دوره‌های رایگان اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان برگزار می‌کند، فرصتی که با هدف توانمندسازی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت زمینه‌های اشتغال و کارآفرینی برای جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال به وجود آمده است.

حسین بریمانی افزود: بر اساس آخرین آمار اداره کل ورزش و جوانان مازندران تا کنون ۴۰۰ نفر از جوانان استان برای حضور در این دوره‌های آموزشی ثبت نام کردند، استقبالی که سبب شد تا ثبت نام تا بیستم آبان تمدید شود.

وی گفت: دوره‌های آموزشی اشتغال و کارآفرینی ویژه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال مازندران درقالب کلاس‌های ۲۰ نفره در هر یک از شهرستان‌های استان برگزار می‌شود؛ بنابراین افراد علاقمند دراین گروه سنی می‌توانند به صورت رایگان از فرصت مهارت آموزی برخوردار شوند.

جوانان علاقمند مازندران برای ثبت نام در این دوره آموزشی رایگان می‌توانند به آدرس دوره‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی برای جوانان مازندران مراجعه کنند.