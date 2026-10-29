به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: از مرداد سالجاری، روند افزایشی ضریب اشغال هتل‌ها ومراکز اقامتی اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آغازشده و این روند از شهریور شتاب بیشتری گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از روز‌ها ضریب اشغال هتل‌های استان به ۱۰۰ درصد و در روز‌های متعدد دیگری به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

داوود آبیان افزود: این روند درپی اقدامات هماهنگ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تحریک تقاضای سفر، توسعه بازار‌های هدف و استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی و رویدادی شکل‌گرفته است و رویکرد بازاریابی گردشگری استان به سمت بازاریابی فعال، تجربه محور و رویدادمحور حرکت کرده است.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت رویداد‌های ملی و ورزشی در برنامه‌های تبلیغاتی استان ادامه داد: اجرای برنامه «دربی در نصف جهان؛ فراتر از ۹۰ دقیقه» یکی از اقدامات اجرا شده برای پیوند دادن رویداد‌های ورزشی با ظرفیت‌های گردشگری اصفهان بوده و معرفی بسته‌های سفر متناسب با رویدادها، استفاده از فرصت‌های رسانه‌ای و ارائه تجربه‌های متفاوت گردشگری نیز در همین مسیر دنبال شده است.

آبیان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان گفت: گردشگری خوراک، صنعتی، طبیعت‌گردی، کویرگردی، گردشگری نجوم، جشنواره‌های بومی و کشاورزی ازجمله حوزه‌هایی هستند که در برنامه‌های معرفی و بازاریابی استان به آن توجه شده است.

وی با اشاره به نقش فعالان حرفه‌ای صنعت گردشگری در اجرای برنامه‌های بازاریابی گفت: تعامل با جامعه هتلداران، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان تأسیسات گردشگری از محور‌های مهم اقدامات اجرا شده برای تقویت ارتباط میان برنامه‌های تبلیغاتی و تقاضای واقعی سفر بوده است.

آبیان براهمیت کیفیت خدمات گردشگری تاکید کرد و گفت:ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، حمایت ازسرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری و توسعه محصولات جدید سفر نیز در کنار فعالیت‌های بازاریابی برای افزایش رضایت گردشگران و تقویت تمایل آنان به سفر‌های مجدد دنبال می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ضریب اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی از مردادماه و ثبت ارقام بالای اشغال در بسیاری از روز‌های شهریور و مهرماه را نشانه‌ای امیدوارکننده از تحرک بازار گردشگری اصفهان دانست و گفت: هدف برنامه‌های گردشگری استان، تنها افزایش تعداد مسافران نیست؛ بلکه ضروری است به افزایش مدت ماندگاری گردشگران، رشد هزینه‌کرد، تقویت زنجیره ارزش خدمات سفر و توزیع منافع اقتصادی گردشگری در سراسر استان توجه شود.

وی افزود:برنامه‌های بازاریابی استان با تمرکز بر توسعه گردشگری داخلی، تقویت بازار‌های هدف، بهره‌گیری از رویداد‌های اثرگذار و افزایش مشارکت بخش خصوصی باهدف تثبیت روند افزایشی ضریب اشغال مراکز اقامتی و تبدیل تحرک ایجادشده در بازار سفر به رونقی پایدار در اقتصاد گردشگری اصفهان ادامه خواهد یافت.