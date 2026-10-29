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در پی اقدامات اجرا شده برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، ضریب اشغال هتلهای استان اصفهان در روزهای پر تردد به ۱۰۰ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: از مرداد سالجاری، روند افزایشی ضریب اشغال هتلها ومراکز اقامتی اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آغازشده و این روند از شهریور شتاب بیشتری گرفته است؛ بهگونهای که در بسیاری از روزها ضریب اشغال هتلهای استان به ۱۰۰ درصد و در روزهای متعدد دیگری به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
داوود آبیان افزود: این روند درپی اقدامات هماهنگ برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تحریک تقاضای سفر، توسعه بازارهای هدف و استفاده از فرصتهای تبلیغاتی و رویدادی شکلگرفته است و رویکرد بازاریابی گردشگری استان به سمت بازاریابی فعال، تجربه محور و رویدادمحور حرکت کرده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت رویدادهای ملی و ورزشی در برنامههای تبلیغاتی استان ادامه داد: اجرای برنامه «دربی در نصف جهان؛ فراتر از ۹۰ دقیقه» یکی از اقدامات اجرا شده برای پیوند دادن رویدادهای ورزشی با ظرفیتهای گردشگری اصفهان بوده و معرفی بستههای سفر متناسب با رویدادها، استفاده از فرصتهای رسانهای و ارائه تجربههای متفاوت گردشگری نیز در همین مسیر دنبال شده است.
آبیان با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان گفت: گردشگری خوراک، صنعتی، طبیعتگردی، کویرگردی، گردشگری نجوم، جشنوارههای بومی و کشاورزی ازجمله حوزههایی هستند که در برنامههای معرفی و بازاریابی استان به آن توجه شده است.
وی با اشاره به نقش فعالان حرفهای صنعت گردشگری در اجرای برنامههای بازاریابی گفت: تعامل با جامعه هتلداران، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان تأسیسات گردشگری از محورهای مهم اقدامات اجرا شده برای تقویت ارتباط میان برنامههای تبلیغاتی و تقاضای واقعی سفر بوده است.
آبیان براهمیت کیفیت خدمات گردشگری تاکید کرد و گفت:ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، حمایت ازسرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری و توسعه محصولات جدید سفر نیز در کنار فعالیتهای بازاریابی برای افزایش رضایت گردشگران و تقویت تمایل آنان به سفرهای مجدد دنبال میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ضریب اشغال هتلها و مراکز اقامتی از مردادماه و ثبت ارقام بالای اشغال در بسیاری از روزهای شهریور و مهرماه را نشانهای امیدوارکننده از تحرک بازار گردشگری اصفهان دانست و گفت: هدف برنامههای گردشگری استان، تنها افزایش تعداد مسافران نیست؛ بلکه ضروری است به افزایش مدت ماندگاری گردشگران، رشد هزینهکرد، تقویت زنجیره ارزش خدمات سفر و توزیع منافع اقتصادی گردشگری در سراسر استان توجه شود.
وی افزود:برنامههای بازاریابی استان با تمرکز بر توسعه گردشگری داخلی، تقویت بازارهای هدف، بهرهگیری از رویدادهای اثرگذار و افزایش مشارکت بخش خصوصی باهدف تثبیت روند افزایشی ضریب اشغال مراکز اقامتی و تبدیل تحرک ایجادشده در بازار سفر به رونقی پایدار در اقتصاد گردشگری اصفهان ادامه خواهد یافت.