نشست معرفی ظرفیت‌های لباس کردی در آستانه چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، در صداوسیمای مرکز کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در نشست کمیته تخصصی رسانه و تبلیغ صداوسیمای مرکز کردستان، بانوان فعال این حوزه بر ضرورت معرفی اصالت پوشاک کردی در سطح ملی تأکید کردند. قائم‌مقام صداوسیمای مرکز کردستان نیز از معرفی جشنواره در برنامه‌های تلویزیونی خبر داد.

شیخی قائم مقام صدا و سیمای مرکز کردستان خواستار همکاری طراحان در تولیدات نمایشی از جمله سریال «مستوره»، و طراحی پوشش مجریان و گویندگان رسانه ملی شد.

این همکاری می‌تواند فرصتی برای پیوند میراث پوشاک بومی با دنیای امروز باشد.