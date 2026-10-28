از افتخارآفرینان ورزش استان همدان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در بازگشت به همدان استقبال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علاوه بر نشان برنز حمید اسلامی، زهرا نجاتی عارف هم یک نشان نقره در والیبال نشسته بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا، برای ورزش استان کسب کرد.

در حالیکه ورزشکاران استان همدان در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ با کسب ۲ نشان طلا، ۳ نقره و ۱ برنز، در رشته‌های دو و میدانی، گلبال و والیبال نشسته نقش پررنگی در نایب‌قهرمانی کاروان ایران ایفا کردند.

مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که حفظ جایگاه ورزش استان در صدر مدال‌آوری بازی‌های پاراآسیایی، نیازمند بازنگری جدی در برنامه‌ریزی‌ها و توجه ویژه به زیرساخت‌های ورزش جانبازان و توانیابان است.