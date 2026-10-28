مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: بر اساس آمار ثبت‌ شده، مهر امسال، بیش از ۸ هزار مجوز کسب و کار در این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با اشاره به داده‌های درگاه ملی مجوز‌ها اظهار کرد که مهرماه سال جاری، ۱۴ هزار و ۶۸۷ درخواست مجوز استانی در این سامانه ثبت شده است.

سعید تقی‌زاده افزود: از این میان، برای ۸ هزار و ۱۸۴ درخواست (معادل ۵۶ درصد تقاضاها) مجوز صادر شده است و این آمار در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۵۵ درصدی در بخش صدور مجوز و ۵۸ درصدی در تعداد درخواست‌ها است.

وی در ادامه توضیح داد که تاکنون ۲۵ درصد از درخواست‌ها در مرحله تکمیل مدارک و دریافت پاسخ استعلام قرار دارند و ۲ درصد نیز به دلایل مختلف با انصراف متقاضی مواجه شده‌اند.

تقی‌زاده با بررسی حوزه‌های پرتقاضا، به مجوز‌های کشاورزی در زمینه‌های باغداری، دامپروری و زراعت، و همچنین مجوز‌های طبابت اشاره کرد. در بخش کسب وکار خانگی نیز فعالیت‌هایی نظیر خیاطی، پرورش محصولات دامی و بافندگی در صدر درخواست‌ها قرار دارند.

بر اساس آمار منتشرشده، اتاق اصناف مرکز استان با ثبت ۳۲۶۰ درخواست، بیشترین سهم را در میان مراجع صدور مجوز دارد. پس از آن، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

از نظر جغرافیایی نیز شهرستان شیراز با ثبت ۵۲۷۳ درخواست، بیشترین میزان تقاضا را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان‌های مرودشت، داراب، کازرون، جهرم و فسا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان تأکید کرد که درگاه ملی مجوز‌ها با هدف تسهیل فرآیند‌ها و ارتقای اشتغالزایی در استان فعال شده است و همه دستگاه‌های مربوطه ملزم به پاسخگویی شفاف و به‌موقع به درخواست‌ها از طریق این سامانه هستند.