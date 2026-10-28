به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم ملی کیک بوکسینگ ایران برای حضور در مسابقات کاپ جهانی ایروان، عازم ارمنستان شد.

تیم ملی کیک بوکسینگ ایران با هدف حضور در مسابقات کاپ جهانی ایروان، تهران را به مقصد ارمنستان ترک کرد که دو ملی پوش مازندرانی را نیز همراه خود دارد.

کمیل شریفی با سابقه دو قهرمانی جهان و دو قهرمانی آسیا و کارنامه‌ای موفق به رقابت‌های ایروان اعزام شد. همچنین سامان دیوسالار که دستی هم در ووشو دارد و در هر دو رشته عنوان‌دار رده‌های ملی است، دیگر مازندرانی حاضر در این رقابت‌های جهانی خواهد بود.