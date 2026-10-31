به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دفتر امور روحانیت اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان اعلام کرد بررسی و تبیین آیات و روایات جهاد و دفاع با توجه به رخداد‌های اخیر جهان و بررسی دیدگاه و سیره علمای استعمار ستیز تاریخ تشیع از محور‌های این فراخوان است.

علاقه‌مندان تا پایان آذرماه فرصت دارند فایل مقالات را به پیام رسان @Javadradmrhr یا آدرس دبیرخانه به نشانی اصفهان_ خیابان ۲۲ بهمن_چهار راه علامه امینی _ ضلع غربی باغ غدیر_اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان تحویل دهند.