به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور گفت: امام شهیدمان بار‌ها از ضرورت نبرد پیچیده اخر زمانی به نام جهاد تبیین نام بردند و به همه ما یاد آوری کردند که هیات می‌توانند محل و پایگاهی برای جهاد تبیین باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به سخنان رهبر شهید که بار‌ها تاکیدداشتند امروز شماهستید که این رشته منوره که از حضرت زهرا (س) شروع شده امتداد بدهید افزود: ما خون خواه امام شهید و شهدایمان هستیم

حجت الاسلام قمی اظهار داشت: با جهاد تبیین امام شهیدمان حرکتی کردند که به همه نشان دادند با زیان و‌منطق و دست خالی کار‌های بزرگی نیز می‌شود‌انجام داد.

وی گفت: روایت شهید، روایت ذاکری که از اهل بیت دم میزنند و روایت خوبی‌ها همان روایت حق و حقیقت است که میتوان گفت در این مسیر اراده نبرد را از حضرت صدیقه طاهره (س) به ارث برده‌ایم.

حجت الاسلام قمی افزود: این نهضت حسینی با خادمینش بیش از پیش مستحکم‌تر و پر نور‌تر خواهد بود.