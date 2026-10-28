رئیس بنیاد شهید در جلسه هیئت دولت، تصویر شهیده آوینا برزگر، کودک معصوم و خردسالی که در جنگ تحمیلی رمضان در لامرد به شهادت رسید را از طرف مادر شهید به دکتر پزشکیان تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه هیئت دولت، تصویر شهیده آوینا برزگر، کودک معصوم و خردسالی که در جنگ تحمیلی رمضان در لامرد به شهادت رسید را از طرف مادر شهید به دکتر پزشکیان رئیس جمهور تقدیم کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن ابلاغ سلام مادر این شهیده کودک به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت اظهار داشت: در سفر به شهرستان لامرد و دیدار با خانواده معزز شهدا، مادر این شهیده عزیز، ضمن اهدا این عکس به رئیس جمهور از اعضای محترم هیئت دولت درخواست کرد که همواره به یاد تمامی شهدا به ویژه شهدای کودک مظلوم و معصوم لامرد باشند.

گفتنی است، شهیده خردسال آوینا برزگر در جریان حمله تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان لامرد و در حیاط خانه به شهادت رسید. این تابلو نقاشی پرتره، نماد مظلومیت مردم لامرد در جنگ تحمیلی رمضان است که توسط "مهین سالاری" از هنرمندان استان فارس طراحی شده است.