در راستای پیشگیری از بیماری‌های فصلی، ۶ هزار دز واکسن آنفلوانزا با اولویت گروه‌های پرخطر در داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۶ هزار دز واکسن آنفلوانزا جهت مقابله با شیوع این ویروس، در داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی در دسترس قرار گرفته است. در این طرح، اولویت دریافت واکسن با گروه‌های پرخطر از جمله بیماران خاص، زنان باردار و کودکان می‌باشد.

لازم به ذکر است که این واکسن برای افراد قرارگیری در گروه‌های پرخطر، در صورت تجویز پزشک، به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.