ناشر کتاب «راهنمای جامع شناخت چین»، گفت: چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و تأثیرگذار در سیاست جهانی، نیازمند بررسی علمی و به‌دور از تبلیغات رایج رسانه‌ای است.

عباس حسین نژاد ناشر کتاب «راهنمای جامع شناخت چین» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما افزود: در سال‌های اخیر، شناخت ما از چین گاهی تحت تأثیر نگاه‌های حزبی و رسانه‌ای قرار گرفته است؛ به همین دلیل تلاش کردیم با انتشار این کتاب، اطلاعاتی جامع و مستند در اختیار مخاطبان قرار دهیم تا شناخت دقیق‌تری از این کشور و ظرفیت‌های همکاری دوجانبه با آن شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه این اثر در ۷۴۴ صفحه منتشر شده است، گفت: کتاب علاوه بر مخاطبان عمومی، برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه چین نیز منبعی مفید خواهد بود.

حسین نژاد همچنین با اشاره به فعالیت‌های نشر پرنده در حوزه شرق آسیا اظهار کرد: این کتاب چهارمین اثر این انتشارات درباره چین است و در کنار آن، آثاری درباره ژاپن و کره نیز منتشر شده است.