به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: طرح سرشماری زنبورستان‌های این شهرستان که از ابتدای آبان آغاز شده است تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد و بهره برداران می‌توانند برای ثبت اطلاعات خود به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

نگهدار اولادحسین افزود: در این سرشماری، اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کلنی‌ها، نوع و نژاد زنبورعسل و میزان تولید محصولات زنبورستان‌ها شامل عسل، ژل رویال، بره‌موم، گرده گل، موم و زهر زنبورعسل ثبت می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس نتایج سرشماری پیشین در مهرماه امسال، ۹ هزار و ۵۹۶ کلنی زنبورعسل مهاجر و بومی به همت ۴۲ بهره‌بردار در این شهرستان نگهداری می‌شد و تولید عسل آن به ۲۰۲ تن رسیده است.

استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی زنبورداری کشور با داشتن بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کلنی و تولید ۱۴ هزار تن عسل، رتبه سوم کشوری را در اختیار دارد.