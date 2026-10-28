استاندار ایلام در نشست با جامعه ورزش استان به مناسبت هفته تربیت بدنی، پیگیری خواسته‌های ورزشکاران را در دستور کار قرار داد؛ تجهیز خانه‌های ورزش روستایی و وضعیت تکواندوی بدره نیز در بسته ورزشی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست با جامعه ورزش استان به مناسبت هفته تربیت بدنی پس از شنیدن صحبت ورزشکاران گفت: پیگیری و رایزنی با وزیر ورزش و جوانان برای احداث خوابگاه مناسب مسابقات ملی و تأمین دو خودرو برای اعزام ورزشکاران، از همین امروز آغاز می‌شود.

وی افزود:حمایت لازم از محل اعتبارات استانی نیز برای تحقق این دو خواسته انجام خواهد شد.

«جلال رستمی» مدیرکل ورزش و جوانان ایلام، از تجهیز ۹ خانه ورزش روستایی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵۵ خانه ورزش در روستا‌های استان تجهیز شده‌اند و تجهیزات مورد نیاز، شامل توپ فوتبال و والیبال و میز تنیس، برای هر ۹ شهرستان ارسال شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام گفت: برای هر شهرستان ۶۰ میلیون تومان و در مجموع ۵۴۰ میلیون تومان هزینه شده است. رستمی احیای بازی‌های بومی و محلی را نیز از برنامه‌های این اداره کل برای انتقال فرهنگ کهن استان به نسل جدید عنوان کرد.

تکواندو در شهرستان بدره با حدود ۷۰ ورزشکار، حضور در لیگ‌های کشوری و کسب مدال، از رشته‌های روبه‌رشد استان معرفی شد؛ ظرفیتی که برای تداوم موفقیت و پرورش قهرمانان آینده به حمایت بیشتر مسئولان، توسعه امکانات و پشتیبانی از ورزشکاران و مربیان نیاز دارد.