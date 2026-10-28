رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور از پوشش ۱۰۱ هزار و ۶۲۶ نفر در برنامه‌های آموزش و توانمندسازی سواد قرآنی خبر داد و اعلام کرد: ۹۲ درصد دانشجویان این دانشگاه تحت پوشش برنامه‌های قرآنی قرار گرفته‌اند؛ برنامه‌هایی که با هدف تقویت روان‌خوانی، فهم آیات، تدبر در قرآن و گسترش انس با کلام وحی دنبال می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرزاد حمیدی در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور، دانشگاه فرهنگیان را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه آموزش عمومی قرآن دانست و گفت: این دانشگاه هم در زمینه گسترش سواد قرآنی و هم در تربیت نیروی انسانی متخصص آموزش قرآن مسئولیت دارد و می‌تواند از ظرفیت اعضای هیئت علمی خود در حوزه آموزش و پژوهش قرآنی بهره بگیرد.

وی با اشاره به اسناد و مصوبات مرتبط با توسعه فرهنگ قرآنی افزود: مأموریت دانشگاه فرهنگیان در این حوزه، علاوه بر پشتوانه اعتقادی، بر تکالیف قانونی و وظایف سازمانی نیز استوار است و این دانشگاه در چارچوب کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن، فعالیت‌های مرتبط با آموزش قرآن و تأمین نیروی انسانی متخصص را پیگیری می‌کند.

دانشگاه فرهنگیان؛ کانون تربیت معلمان آشنا با قرآن

حمیدی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده اظهار کرد: اگر سواد قرآنی و آموزش عمومی قرآن در فرایند تربیت معلم جایگاه مناسبی داشته باشد، معلمان می‌توانند آموخته‌های خود را به دانش‌آموزان منتقل کنند و زمینه انس بیشتر آنان با قرآن را فراهم آورند.

وی نقش معلمان در گسترش فرهنگ قرآنی را فراتر از کلاس درس دانست و افزود: اثرگذاری معلم می‌تواند به خانواده‌ها نیز گسترش پیدا کند. جامعه فرهنگیان و خانواده‌های آنان، در کنار جمعیت گسترده دانش‌آموزان، ظرفیت قابل‌توجهی برای ترویج آموزه‌های قرآنی در جامعه دارند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان از آمادگی این دانشگاه برای همکاری با کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در حوزه پژوهش خبر داد و گفت: حضور اعضای هیئت علمی متخصص در زمینه آموزش قرآن و عترت، زمینه مناسبی برای تقویت همکاری‌های علمی و تخصصی در این حوزه فراهم کرده است.

روان‌خوانی، فهم آیات و تدبر؛ محور‌های سواد قرآنی دانشجومعلمان

حمیدی با تشریح اهداف آموزش عمومی قرآن در دانشگاه فرهنگیان گفت: تقویت گرایش دانشجومعلمان به قرآن کریم، ارتقای مهارت روان‌خوانی، فهم معانی آیات و توانایی تدبر در قرآن از محور‌های اصلی برنامه‌های این دانشگاه است.

وی افزود: هدف از این برنامه‌ها، تنها آموزش مهارت خواندن قرآن نیست؛ بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانشجومعلمان با مفاهیم آیات ارتباط برقرار کنند و انس با قرآن و استمرار در خواندن و شنیدن آن به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به جایگاه سواد قرآنی در فرایند تربیت معلم اظهار کرد: سواد قرآنی در شرایط کسب گواهینامه صلاحیت معلمی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در فرایند ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی، به‌ویژه در مراحل اولیه ارتقا، این موضوع بررسی می‌شود.

پوشش بیش از ۱۰۰ هزار نفر در برنامه‌های آموزش و توانمندسازی قرآنی

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور در زمینه آموزش سواد قرآنی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۴۶ هزار و ۶۷۳ نفر در برنامه آموزش و سنجش سواد قرآنی و ۵۴ هزار و ۹۵۳ نفر در طرح جامع توانمندسازی قرآنی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی مجموع افراد تحت پوشش این دو برنامه را ۱۰۱ هزار و ۶۲۶ نفر اعلام کرد و افزود: مطابق آمار ارائه‌شده در این گردهمایی، ۹۲ درصد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نیز زیر پوشش برنامه‌های قرآنی قرار گرفته‌اند.

حمیدی با اشاره به مجازی‌شدن بخشی از آموزش‌ها در سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان با وجود این شرایط، برنامه‌های آموزشی خود را از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده ادامه داد تا اجرای فعالیت‌های مرتبط با سواد قرآنی و تحقق اهداف تعیین‌شده دنبال شود.

تقویت فعالیت‌های قرآنی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان

حمیدی دانشکده‌محوری و توجه به زیست دانشجویی را از راهبرد‌های دانشگاه فرهنگیان در دوره جدید برشمرد و گفت: در این رویکرد، اصلاح ساختار و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها دنبال می‌شود تا فعالیت‌های فرهنگی با زندگی روزمره دانشجومعلمان پیوند نزدیک‌تری پیدا کند.

وی افزود: با بازنگری در ساختار و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور مؤثرتر نیرو‌های فرهنگی در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها فراهم خواهد شد. در این چارچوب، برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی باید از نیاز‌ها و شرایط واقعی محیط‌های دانشگاهی سرچشمه بگیرند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به جایگاه آموزش و ترویج قرآن در این رویکرد بیان کرد: فعالیت‌های قرآنی باید در متن زندگی دانشجویان حضور داشته باشد و در برنامه‌های فرهنگی دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها سهم ویژه‌ای برای ترویج آموزه‌های قرآنی در نظر گرفته شود.

همکاری دانشگاه‌ها و کارگروه‌های استانی برای گسترش فرهنگ قرآنی

حمیدی با دعوت از دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌ها برای همکاری بیشتر با واحد‌های دانشگاه فرهنگیان گفت: پیوند ظرفیت‌های دانشگاه با تجربه و توان تخصصی فعالان قرآنی استان‌ها می‌تواند به توسعه آموزش قرآن و تقویت سواد قرآنی در میان دانشجومعلمان کمک کند.

وی بهره‌گیری از توان نیرو‌های دانشگاه و تبادل تجربه با کارگروه‌های استانی را زمینه‌ای برای تقویت برنامه‌های آموزش و ترویج قرآن در دانشگاه فرهنگیان دانست.