\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0634\u0627\u062f \u0639\u0631\u0648\u0633\u06a9\u06cc \u0645\u0644 \u0645\u0644 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a \u0634\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0628\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0637 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0646\u062f.\n