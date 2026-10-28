به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران از برنامه‌ریزی برای اعطای نخستین جایزه مطالعات و پژوهش‌های مازندران‌شناسی با عنوان «جایزه شهاب» در روز ۲۰ آبان خبر داد و گفت: این جایزه که به نام پژوهشگر بزرگ، پرتلاش و کم‌نظیر مازندران‌شناسی و ایران‌شناسی، شادروان سیدمحمد طاهری شهاب، طراحی شده است، با هدف شناسایی و معرفی آثار ارزشمند در حوزه مازندران‌شناسی و تقویت جایگاه پژوهش‌های مرتبط با تاریخ و فرهنگ این منطقه برگزار خواهد شد.

سید رحیم موسوی ساروی افزود: برنامه‌های بزرگداشت هفته مازندران با هدف تقویت مطالعات مازندران‌شناسی، معرفی میراث مکتوب و شفاهی منطقه، پاسداشت پژوهشگران و گسترش همکاری‌های فرهنگی و پژوهشی میان مازندران و گلستان برگزار خواهد شد.

وی برنامه‌های هفته مازندران را بستر شکل‌گیری فعالیت‌های مستمر فرهنگی و پژوهشی در منطقه دانست و گفت: در تدوین این برنامه‌ها تلاش شده است تا افزون بر معرفی آثار و چهره‌های شناخته‌شده، به ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده در حوزه تاریخ، ادبیات و فرهنگ بومی نیز توجه شود.

موسوی ساروی همچنین از رونمایی دو کتاب «روزگار بی‌پناهی» و «روزگار بی‌قراری» نوشته «مصطفی نوری» به‌عنوان نخستین برنامه هفته مازندران در تاریخ ۱۴ آبان خبر داد و افزود: این دو کتاب به‌ترتیب در چاپ نخست و چاپ سوم منتشر شده‌اند و در هفته مازندران معرفی خواهند شد.

وی درباره موضوع کتاب «روزگار بی‌پناهی» توضیح داد: این اثر به زندگی و زمانه مردم مازندران و گلستان در فاصله سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۲ می‌پردازد و تحولات آن دوره را بر پایه اسناد بررسی می‌کند. از این منظر، کتاب می‌تواند در شناخت شرایط اجتماعی و تاریخی مردم این دو منطقه و بررسی رویداد‌های آن دوره مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد. کتاب «روزگار بی‌قراری» نیز به زیست مردم مازندران و گرگان در دوره اشغال ارتش سرخ می‌پردازد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران افزود: در این مراسم، دکتر «شهرام یوسفی‌فر» و شماری از پژوهشگران برجسته، از جمله پژوهشگران و یک سخنران از استان گلستان نیز حضور دارند.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند‌های تاریخی و فرهنگی مازندران و گلستان گفت: بخشی از هویت تاریخی این دو منطقه در پیوند‌های مشترک آنها شکل گرفته است و برنامه‌های مشترک فرهنگی و پژوهشی می‌تواند به شناخت بهتر این پیوند‌ها و تقویت همکاری میان پژوهشگران دو استان کمک کند.