در دیدار جمعی از مسئولان و فرماندهان قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه با خانواده شهید دفاع مقدس سوم از صبر و ایثار آنها تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه در دیدار با خانواده‌های شهیدان سید نور، محبی و شیرالی از مجاهدت‌های این حماسه سازان وطن تجلیل کرد.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به دستاورد‌های نیرو‌های مسلح در برابر دشمنان به برکت رهبری معظم انقلاب و خون شهدا، افزود: شهدای ما به تأسی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها راه را پیدا کردند و به ما نشان دادند و همین مسیر پر از نور و برکت، مایه قوت دوستان خدا و خواری دشمنان شده است.

در این دیدار‌ها لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیم خانواده شهیدان سید نور، محبی و شیرالی شد.