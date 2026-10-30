مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ، از پیگیری تأمین زمین و تسهیلات بانکی برای اجرای طرح انرژی خورشیدی ویژه سهامداران چاه سوم و دشت امامیه در روستای همت‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نبوی زاده گفت: این طرح با ظرفیت پذیرش ۳۰ متقاضی و پیش‌بینی ۶ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، زمینه مناسبی برای توسعه انرژی‌های پاک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید اقتصادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اجرای طرح انرژی خورشیدی سهامداران چاه سوم و دشت امامیه، موضوعات مرتبط با تأمین زمین، تسهیلات بانکی و مراحل اجرایی طرح با حضور اسدی، بخشدار مرکزی، جمعی از ذی‌نفعان و سهامداران بررسی شد.

نبوی زاده افزود: یکی از محور‌های مهم این طرح، تأمین زمین مورد نیاز برای استقرار پنل‌های خورشیدی است که در این زمینه، پیگیری‌های لازم از طریق نماینده مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی برای تأمین اراضی مورد نیاز، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در دستور کار قرار گرفته است. برآورد اولیه، تخصیص حدود هزار مترمربع زمین برای هر واحد است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان زارچ با اشاره به ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: با پیگیری‌های مریم سرداری، تسهیلگر بنیاد برکت، ظرفیت تأمین ۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴ درصد برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد‌های اولیه، این طرح قابلیت پذیرش ۳۰ متقاضی را دارد و برای هر متقاضی، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ اقساط ماهیانه هر متقاضی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده که جزئیات نهایی آن باید بر اساس شرایط پرداخت و ضوابط تسهیلات بانکی مشخص شود.

نبوی‌زاده با تأکید بر ضرورت مشارکت و پیگیری سهامداران واجد شرایط خاطرنشان کرد: متقاضیان برای ثبت‌نام اولیه و بررسی مدارک مورد نیاز می‌توانند به مریم سرداری، تسهیلگر بنیاد برکت، مراجعه کنند تا مراحل بعدی اجرای طرح با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اجرای این طرح با فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز و تأمین منابع مالی، زمینه بهره‌گیری بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان زارچ را فراهم کند.