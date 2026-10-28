انیمیشن سینمایی «قصری در آسمان» به کارگردانی هایائو میازاکی امروز از شبکه امید پخش می‌شود و برنامه «از خونه شروع کن» در شبکه دو نیز به روایت داستان موفقیت و اشتغال‌زایی بانوان کارآفرین زنجانی در هنر سفال و سرامیک می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انیمیشن سینمایی «قصری در آسمان» به کارگردانی هایائو میازاکی، امروز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ۱۸ از شبکه امید روی آنتن می‌رود.

این اثر ماجراجویانه داستان دختری به نام شیتا با گردنبندی جادویی و پسری یتیم به نام پازو را روایت می‌کند که برای کشف قلعه افسانه‌ای و شناور لاپوتا و جلوگیری از اهداف گروهی طمع‌کار عازم سفری پرخطر می‌شوند.

همچنین در حوزه کارآفرینی، چهل‌وپنجمین قسمت برنامه «از خونه شروع کن» جمعه ۸ آبان ماه حوالی ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو سیما، داستان موفقیت و اشتغال‌زایی لیلا حسین‌خانلو و فریبا فتحی، دو بانوی اهل استان زنجان در هنر سفال و سرامیک را بررسی می‌کند.

این برنامه با اجرای شاهین جمشیدی و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، با حضور کارشناسان به تحلیل مسیر توسعه مشاغل خانگی می‌پردازد.