رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی در گسترش فرهنگ قرآنی، از برنامه‌ریزی برای ارتقای سواد قرآنی معلمان و اجرای آموزش‌های تخصصی قرآن در این مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده در گردهمایی دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشورگفت: آموزش‌وپرورش به‌عنوان نهادی فرهنگی و اجتماعی، نقشی بنیادین در شکل‌گیری باورها، مهارت‌ها و شخصیت نسل آینده دارد و مدرسه یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیت نیروی انسانی برای پیشرفت کشور است.

وی با اشاره به جایگاه سرمایه انسانی در توسعه کشور افزود: تربیت دانش‌آموزان با برخورداری از توانمندی‌های علمی، اخلاقی و اعتقادی، مسئولیتی مشترک میان مدرسه، خانواده و سایر ارکان تربیتی جامعه است و مدارس غیردولتی نیز در این مسیر سهم مهمی بر عهده دارند.

ظرفیت ۲.۵ میلیون دانش‌آموز برای گسترش فرهنگ قرآنی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به فعالیت حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و حضور نزدیک به ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در این مدارس اظهار کرد: این مجموعه ظرفیت گسترده‌ای برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی، از جمله توسعه آموزش عمومی قرآن، در اختیار نظام تعلیم و تربیت قرار می‌دهد.

محمودزاده با تشریح رویکرد سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: سیاست این سازمان، فراهم‌کردن زمینه فعالیت تخصصی بخش‌های مسئول در حوزه‌های مختلف آموزشی و تربیتی و کمک به اجرای برنامه‌های مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت‌های فرهنگی در مدارس غیردولتی افزود: هرچند ساختار سازمانی این مجموعه با معاونت‌های تخصصی آموزش‌وپرورش تفاوت دارد، اما با توجه به مسئولیت مشترک در تربیت دانش‌آموزان، سازمان در برخی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی از جمله طرح‌های مرتبط با فعالیت‌های قرآنی مشارکت می‌کند.

مدارس قرآنی و آموزش تخصصی قرآن؛ فرصتی برای تعمیق یادگیری

محمودزاده با اشاره به فعالیت مدارس دارای محوریت قرآنی گفت: بخشی از مدارس غیردولتی با رویکرد قرآنی فعالیت می‌کنند و در برخی از آنها، به‌ویژه در دوره ابتدایی، از معلمان تخصصی قرآن در کنار آموزش‌های عمومی استفاده می‌شود.

وی افزود: توسعه این ظرفیت‌ها و توجه به آموزش قرآن در دوره ابتدایی می‌تواند زمینه یادگیری بهتر دانش‌آموزان را فراهم کند. در همین راستا، آموزش و توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی در حوزه سواد قرآنی از موضوعات مورد توجه سازمان است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اهمیت دانش‌افزایی معلمان اظهار کرد: معلم مهم‌ترین عنصر در فرایند آموزش است و تقویت دانش، مهارت، منزلت و جایگاه حرفه‌ای او باید در برنامه‌های آموزش‌وپرورش مورد توجه قرار گیرد. برخورداری معلمان از دانش کافی در حوزه قرآن نیز برای انتقال درست مفاهیم به دانش‌آموزان اهمیت دارد.

آموزش‌های تخصصی؛ از هوش مصنوعی تا توانمندسازی قرآنی معلمان

محمودزاده با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی گفت: در یکی از برنامه‌های آموزشی، حدود ۲۱۰ هزار معلم در چهار مرحله، آموزش‌های هوش مصنوعی را به‌صورت رایگان دریافت کردند و تعدادی از شرکت‌کنندگان نیز برای ایفای نقش راهبر و مربی در استان‌ها آموزش دیدند.

وی آموزش‌های مرتبط با کتاب‌های درسی و اجتماعات یادگیری مدرسه‌محور را از دیگر محور‌های توانمندسازی معلمان برشمرد و افزود: در این شیوه، معلمان با حضور در اجتماعات یادگیری و بهره‌گیری از همراهی استادان، فرصت ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای خود را پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با همکاری مجموعه‌های تخصصی خبر داد و گفت: توسعه فرهنگ نماز با همکاری ستاد اقامه نماز، طرح «اتقان» با مشارکت مجموعه‌های مرتبط با آموزش قرآن و برنامه‌های مشاوره‌ای و تربیتی از جمله اقداماتی است که در این چارچوب دنبال می‌شود.

اختصاص ظرفیت اعتبارات استانی به آموزش‌های قرآنی

محمودزاده با اشاره به ظرفیت منابع در اختیار استان‌ها برای اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی اظهار کرد: حدود ۱۲۵ میلیارد تومان برای مجموعه‌ای از آموزش‌ها و برنامه‌های مرتبط در اختیار استان‌ها قرار گرفته است و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از مشارکت مدارس، بخشی از این ظرفیت را به توسعه آموزش قرآن اختصاص داد.

وی افزود: همراهی مدارس و استفاده هدفمند از منابع موجود می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های گسترده‌تر در حوزه آموزش عمومی قرآن را فراهم کند. از این رو، انتظار می‌رود مسئولان استانی از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای توانمندی قرآنی معلمان و گسترش آموزش قرآن در مدارس غیردولتی بهره بگیرند.

ارتقای سواد قرآنی آموزگاران ابتدایی؛ گامی برای آموزش موثرتر دانش‌آموزان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ارتقای سواد قرآنی معلمان را از پیش‌نیاز‌های آموزش اثربخش قرآن دانست و گفت: معلم برای انتقال مؤثر مطالب به دانش‌آموزان باید از دانش و مهارت کافی در آن زمینه برخوردار باشد؛ این ضرورت در آموزش قرآن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان توانمند نقش مهمی دارد و در کنار آن، باید از ظرفیت آموزش‌های ضمن خدمت برای ارتقای سواد قرآنی معلمان شاغل نیز استفاده شود تا آنان بتوانند مفاهیم و آموزه‌های قرآنی را با کیفیت بیشتری به دانش‌آموزان منتقل کنند.

محمودزاده با اشاره به وجود حدود ۱۲۰ هزار آموزگار در مدارس ابتدایی غیردولتی، بر ضرورت برنامه‌ریزی مرحله‌ای برای آموزش و توانمندسازی این گروه تاکید کرد و خواستار همکاری دبیران کارگروه‌های توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌ها با مجموعه‌های مرتبط شد.

وی ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی میان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، کارگروه‌های استانی و فعالان حوزه قرآن، از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سواد قرآنی معلمان و گسترش فرهنگ قرآنی در مدارس بهره بیشتری گرفته شود.