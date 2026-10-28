به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناظر این کتاب با تأکید بر ضرورت توسعه مطالعات دانشگاهی درباره این کشور گفت: این کتاب با بهره‌گیری از منابع معتبر چینی و نگاه پژوهشگران ایرانی، گامی در مسیر شکل‌گیری چین‌شناسی ایرانی است.

آقای حامد وفایی در مراسم رونمایی از کتاب "راهنمای جامع شناخت چین" با اشاره به نقش چین در معادلات بین‌المللی افزود: شناخت دقیق این کشور به منابع دست‌اول و پژوهش‌های دانشگاهی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در تدوین کتاب از منابع معتبر چینی و غیرچینی استفاده شده است، گفت: این اثر حوزه‌های مختلفی از جمله جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، سیاست خارجی، فلسفه، جامعه، ادبیات و آداب‌ورسوم چین را بررسی می‌کند.

وفایی افزود: این کتاب می‌تواند برای دانشجویان، پژوهشگران و مسئولانی که در حوزه روابط با چین فعالیت می‌کنند، منبعی برای مطالعه و شناخت بیشتر این کشور باشد.

وی تأکید کرد: تدوین چنین آثاری با نگاه پژوهشگران ایرانی، گامی مقدماتی برای توسعه مطالعات چین‌شناسی در کشور است و باید با نقد کارشناسان و پژوهش‌های تکمیلی ادامه پیدا کند.

کتاب «راهنمای جامع شناخت چین» با هدف تقویت شناخت ایران از یکی از قدرت‌های تأثیرگذار جهان، در خانه اندیشه ورزان رونمایی شد.

این کتاب با بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چین، می‌کوشد تصویری جامع از این کشور ارائه دهد؛ شناختی که با توجه به اهمیت روزافزون روابط ایران و چین، می‌تواند به تقویت تعاملات علمی، فرهنگی و اقتصادی دو کشور کمک کند.

سرپرستی تدوین این اثر را سعیدرضا اتحادی بر عهده داشته و دکتر حامد وفایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ناظر علمی آن بوده است.

این کتاب حاصل همکاری دانشجویان و دانش‌آموختگان زبان و ادبیات چینی دانشگاه‌های ایران است.

پیش از این چهار عنوان کتاب در حوزه چین شناسی از نشر پرنده منتشر شده است.