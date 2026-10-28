سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی بر ضرورت بررسی مشکلات تجار و صادرکنندگان و ارائه راهکار برای تسهیل صادرات و واردات کالا تأکید کرد.

تشکیل کارگروه بررسی چالش‌های صادرات و واردات در آبادان و خرمشهر

تشکیل کارگروه بررسی چالش‌های صادرات و واردات در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمشید بنی‌فری در نشست کارگروه بررسی چالش‌های تجاری با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر گفت: این کارگروه با هدف شناسایی مشکلات حوزه تجارت، بررسی موانع صادرات و واردات و ارائه راهکارهای اجرایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه افزود: استفاده از ظرفیت‌های تجار و صادرکنندگان منطقه و تقویت ارتباطات تجاری می‌تواند به تسهیل مبادلات و رفع موانع موجود کمک کند.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خواست پیشنهادهای خود را برای تسهیل تجارت ارائه دهند و تأکید کرد: پیگیری مسائل و مشکلات مطرح‌شده در این کارگروه با هدف بهبود روند صادرات و واردات در دستور کار قرار دارد.