به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت الاسلام حسن صادقی افزود: پارسال ۱۰۰ مسجد خاموش استان با استقرار امام جماعت و برگزاری نماز‌های بومیه احیا شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از مساجد مازندران امام جماعت ندارند و باید احیا شوند، ادامه داد: مشوق‌هایی برای مساجد بین راهی لحاظ شده است تا این مساجد زودتر احیا شود.

مدیر رسیدگی به امور مساجد مازندران گفت: ۱۳۷۵ بیمه شده مسجدی در استان داریم که ۳۰ درصد آنها خادم مساجد نبودند که از لیست بیمه یارانه دار خادمان مساجد حذف شده‌اند.

وی گفت: به تعداد حذفیات، خادمان جدید برای مساجد انتخاب می‌شوند و اولویت در این طرح مساجد بین راهی موردنظر است.

این مقام مسئول از رسانه‌ها به عنوان رکن اساسی قرارگاه ملی مسجد نام برد و گفت: کمیته رسانه‌ای پشتیبانی از مساجد مازندران، مطالبات مساجد را رصد، شناسایی و پردازش موضوعات خبری را انجام خواهند داد.

وی گفت: تور رسانه‌ای مساجد با حضور خبرنگاران و رسانه‌های عضو کمیته رسانه‌ای پشتیبانی از مساجد استان مازندران برگزار می‌شود که هر یک از فعالان رسانه‌ای به صورت اخبار، گزارش، فیام و عکس خدمات و فعالیت‌های چشمگیر مساجد انعکاس می‌دهند.

حجت الاسلام صادقی اضافه کرد: در برنامه ۶ ماهه کمیته رسانه‌ای پشتیبانی از مساجد مازندران شناسایی ظرفیت ها، تشکیل بانک رسانه‌ای و تدوین سند روایت، اجرای موج رسانه‌ای هماهنگ، اجرای طرح مسجد الگو و مستندسازی فعالیت ها، بخشی از این برنامه‌ها است.