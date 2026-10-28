رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه کشور در زمینه توسعه فناوری عملکرد مطلوبی داشته است، تصریح کرد: مشکل اصلی در این حوزه، سمت تقاضای فناوری است و باید سازوکار‌هایی طراحی کنیم که استفاده از فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی انرژی برای مصرف‌کنندگان جذابیت و توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی، در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این سازمان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان تولید و مصرف انرژی گفت: کشور در حوزه تولید انرژی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، با وجود شرایط تحریمی، عملکرد خوبی داشته است، اما در بخش مصرف انرژی به همان میزان موفق نبوده‌ایم.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی افزود: در مدیریت انرژی باید به‌صورت متوازن عمل کنیم و در کنار توجه به تولید، برای اصلاح الگوی مصرف و استفاده از فناوری‌های بهینه‌سازی نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه کشور در زمینه توسعه فناوری عملکرد مطلوبی داشته است، تصریح کرد: مشکل اصلی در این حوزه، سمت تقاضای فناوری است و باید سازوکار‌هایی طراحی کنیم که استفاده از فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی انرژی برای مصرف‌کنندگان جذابیت و توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ادامه داد: در همین راستا، تحریک تقاضا برای فناوری‌های حوزه بهینه‌سازی انرژی در دستور کار قرار دارد؛ رویکردی که می‌تواند نگاه جدیدی به مدیریت مصرف انرژی ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه دسترسی مصرف‌کنندگان به فناوری‌های نوین گفت: سازوکار‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مصرف‌کنندگان، علاوه بر دسترسی به فناوری، انگیزه اقتصادی لازم برای استفاده از آن را نیز داشته باشند.

سقاب اصفهانی با اشاره به ظرفیت کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های انرژی افزود: ظرفیت ایران برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری در این حوزه بسیار بالاست و می‌توان از این ظرفیت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت طراحی ساختار‌های متناسب با نیاز‌های متغیر کشور، از جمله در حوزه حمل‌ونقل، تأکید کرد.

راهکار‌های فرهنگی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی زودبازده هستند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده فناوری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: راهکار‌های فناورانه، اگرچه می‌توانند به کاهش مصرف انرژی کمک کنند، اما عمدتاً زمان‌بر هستند؛ درحالی‌که روش‌های فرهنگی می‌توانند در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش باشند.

افشین در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، حوزه بهینه‌سازی انرژی را عرصه‌ای با ظرفیت‌های قابل توجه دانست و افزود: با انجام اقدامات ساده نیز می‌توان در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد.

وی با اشاره به آمادگی معاونت علمی برای تأمین فناوری‌های مورد نیاز در زمینه صرفه‌جویی انرژی اظهار کرد: این معاونت و صندوق مربوط نیز آمادگی دارند برای فراهم کردن زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی همکاری کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه تبدیل فناوری‌های تولیدشده به دست محققان به ثروت را فراهم کند، افزود: این همکاری از یک سو به ایجاد و تحریک بازار فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی انرژی کمک می‌کند و از سوی دیگر، زمینه تحقق اهداف حاکمیت در مدیریت مصرف انرژی را فراهم می‌سازد.

افشین، ارتقای گرید وسایل و تجهیزات موجود در کشور، استفاده از نوآوری و هوش مصنوعی، تغییر در مکانیسم‌ها و مواد مورد استفاده در ساختمان‌ها از جمله شیشه و مصالح ساختمانی، ایجاد برنامه‌ها و ساختار‌های اجرایی برای کاهش مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی‌های پاک را از جمله راهکار‌های این حوزه برشمرد.

وی همچنین طراحی مدل‌های تأمین مالی با هدف اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را از دیگر گزینه‌های قابل پیگیری دانست.