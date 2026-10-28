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رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی خبر داد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا از منزلی در تبریز، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سلطانی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، سه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی ادامه داد: متهمان در جریان بازجوییها به یک فقره سرقت طلا و جواهرات از منزل به ارزش ۸۵ میلیارد تومان اعتراف کردند و بخشی از اموال مسروقه نیز به مالباخته بازگردانده شد.
این مسئول انتظامی گفت: یکی از متهمان پرونده با شگرد تهیه کپی از کلید درب ورودی منزل مالباخته با همراهی ۲ متهم دیگر اقدام به سرقت طلا و جواهرات میکرد.