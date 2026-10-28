به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ سلطانی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی، سه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به یک فقره سرقت طلا و جواهرات از منزل به ارزش ۸۵ میلیارد تومان اعتراف کردند و بخشی از اموال مسروقه نیز به مالباخته بازگردانده شد.

این مسئول انتظامی گفت: یکی از متهمان پرونده با شگرد تهیه کپی از کلید درب ورودی منزل مالباخته با همراهی ۲ متهم دیگر اقدام به سرقت طلا و جواهرات می‌کرد.