استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران، درباره توسعه زیرساخت‌های انبارداری و گمرکی، تسهیل فرایند‌های تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت مرز‌های استان برای رونق مبادلات اقتصادی گفتگوکرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی در این دیدار با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی و اتصال به بازار‌های منطقه‌ای و اروپایی، گفت: توسعه زیرساخت‌های راهبردی، کاهش زمان و هزینه مبادلات مرزی و تقویت امکانات پشتیبان تجارت، از اولویت‌های توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی است.

وی افزود: اقدامات متنوعی از شمال تا جنوب آذربایجان‌غربی برای تبدیل شدن به یک دهکده باربری در دست اقدام داریم که شرکت انبار‌های عمومی نیز می‌تواند نقش مهمی در این راستا ایفا نماید.

مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز بر بررسی ظرفیت‌های همکاری و راهکار‌های توسعه خدمات انبارداری و گمرکی با هدف تسهیل فرایند‌های تجاری و ارتقای زیرساخت‌های موردنیاز مبادلات اقتصادی آذربایجان‌غربی تأکید کرد.