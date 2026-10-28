شورای پدافند غیرعامل استان اصفهان با محوریت حفاظت از مردم و زیرساخت‌های حیاتی، بر توسعه سامانه‌های پناه‌گیری، ایمن‌سازی فضا‌های شهری و ارتقای آمادگی محله‌ها برای مدیریت بحران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گفته مسئولان، ساماندهی یک‌هزار و ۲۰۰ محله در استان و پرداخت خسارت ۹۹ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده، بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران است.

معاون امور شهری و کلان‌شهر‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای پدافند غیرعامل استان اصفهان، حفاظت از مردم را اولویت اصلی برنامه‌های پدافندی دانست و گفت: توسعه پناهگاه‌ها و سامانه‌های پناه‌گیری عمومی، در کنار بازسازی و بهینه‌سازی فضا‌های موجود، در دستور کار قرار دارد.

آرش قندچی با اشاره به ظرفیت پارکینگ‌های عمومی، ایستگاه‌های مترو و زیرزمین ساختمان‌های بلندمرتبه برای پناه‌گیری افزود: مدیریت منابع خطرزای شهری نیز با شناسایی این منابع و اجرای ضوابط مربوط، با هدف کاهش تهدید‌ها در محیط‌های شهری دنبال می‌شود.

صالحی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان، نیز با اشاره به فعالیت ۱۵ کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل گفت: تجربه جنگ رمضان هشداری برای مسئولان بود تا نقاط ضعف را شناسایی و برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی کنند. به گفته وی، مبنای پدافند غیرعامل، بازدارندگی و کاهش خسارت در شرایط بحران است و آمادگی استان باید متناسب با تهدید‌های روز ارتقا یابد.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، هم از ساماندهی یک‌هزار و ۲۰۰ محله در استان، از جمله ۲۲۰ محله در شهر اصفهان، خبر داد و گفت: آموزش و توانمندسازی نیرو‌های تخصصی محله‌ها برای کمک به مدیریت بحران شهری انجام شده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن بیش از ۲۱ هزار واحد مسکونی، یک‌هزار و ۹۷۰ واحد صنعتی و ۱۴۹ واحد آموزشی در جنگ تحمیلی سوم افزود: با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خسارت ۹۹ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده پرداخت شده و بازسازی این واحد‌ها انجام گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین از احیای پناهگاه‌های مدارس و برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای اتاق‌های امن در منازل مسکونی، مراکز امدادی و اداری حساس و مجتمع‌های مسکونی خبر داد؛ اقداماتی که با هدف افزایش آمادگی عمومی و کاهش آسیب‌های احتمالی در شرایط بحران دنبال می‌شود.