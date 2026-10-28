مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفت: با توجه به توافق‌های انجام‌شده با مجموعه بانکی کشور، امیدواریم بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین مالی صنعت پتروشیمی در یکی دو ماه آینده برطرف شود و روند بازسازی طرح‌ها شتاب بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست ویژه بررسی روش‌های تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار صنعت پتروشیمی و طرح‌های بازسازی، با تأکید بر ضرورت بازگشت سریع واحد‌های آسیب‌دیده به مدار تولید، بازسازی این واحد‌ها را اولویتی ملی دانست و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش می‌کند با همه ظرفیت و ابزار‌های موجود، روند بازسازی و احیای سریع‌تر این واحد‌ها را تسهیل کند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حمایت بانک خصوصی از طرح‌های بازسازی افزود: در نشست پیشین با مدیران این بانک، درخواست کردیم همان نگاه حمایتی که همواره نسبت به صنعت پتروشیمی وجود داشته است، در زمینه بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده اعمال شود تا روند احیای ظرفیت‌های تولیدی با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به طرح‌هایی که به مراحل پایانی اجرا نزدیک شده‌اند، اما به دلیل کمبود منابع مالی با توقف یا کندی پیشرفت مواجه‌اند، بیان کرد: راه‌اندازی هر یک از این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خبر خوبی برای اقتصاد ملی و صنعت پتروشیمی است و می‌تواند امیدواری به تداوم روند توسعه کشور را افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابراز امیدواری نسبت به نتایج توافق‌های انجام‌شده در این نشست تصریح کرد: با همراهی و قول مساعد مدیران بانک خصوصی، امیدواریم در یکی دو ماه آینده بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین مالی مطرح‌شده برطرف شود و اجرای پروژه‌های بازسازی و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی شتاب بگیرد.