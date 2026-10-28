به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر کل بیمه سلامت مازندران با اشاره به اجرای طرح نشان دار کردن زوج‌های نابارور در کشور و در استان‌ها از شناسایی و نشاندار شدن سه هزار و ۱۰۰زوج نابارور مازندران و بهره مندی آنها از خدمات دولتی درمان خبر داد.

ذوالفقار تقوی افزود: در حال حاضر بیمه سلامت مازندران با هفت مرکز ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری در استان قرارداد همکاری دارد و زوج‌های واجد شرایط می‌توانند از خدمات پیش‌بینی‌شده در این طرح استفاده کنند.

وی درباره گروه‌های مشمول این پوشش بیمه‌ای بیان کرد: زنان متأهل تا ۴۹ سال تمام و مردان متأهل مبتلا به ناباروری اولیه یا ثانویه، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری هستند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران تأکید کرد: ۷۴ قلم داروی مرتبط با درمان ناباروری، انواع آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ART از جمله IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI و همچنین تجهیزات مرتبط، زیرپوشش بیمه قرار دارند.

تقوی همچنین به اجرای حمایت‌های بیمه‌ای از مادران بدون پوشش بیمه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و فرزندان آنان تا هفت سالگی زیرپوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود: این خدمات در مراکز دولتی و دانشگاهی برای افراد مشمول به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و هدف از اجرای آن، تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمان است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران از پوشش رایگان نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر در این استان خبرداد و گفت: قرار است سهم پرداختی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی افزود: تلاش می‌شود پوشش بیمه سلامت در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد جمعیت ایرانی برسد.

تقوی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت مازندران زیر پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: حدود ۷۰ درصد این جمعیت، معادل نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر، به‌صورت رایگان از طریق صندوق‌های بیمه روستایی و سلامت همگانی ایرانیان زیرپوشش قرار دارند.