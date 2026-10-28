استاندار ایلام از کاهش چشمگیر نرخ تورم ماهانه در استان خبر داد و بر لزوم نظارت محله‌محور و مستمر قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار، از کاهش ۱۳ پله‌ای نرخ تورم ماهانه استان خبر داد و خواستار نظارت محله‌محور و مستمر این قرارگاه شد.

در سه ماه گذشته بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی از بازار استان انجام شده است؛ بخشی از این بازرسی‌ها ارشادی بوده و برخی نیز به جریمه و مهر و موم واحد‌های متخلف منجر شده است.

پایش مستمر عرضه و تقاضای نان و کالا‌های اساسی نیز از دیگر محور‌های این نشست بود. علی‌اصغر باباخانی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، در این باره گفت تخلف‌ها در حوزه آرد به حداقل رسیده است.

همچنین قرار است با هدف کنترل قیمت‌ها، سه مرکز عرضه کالا‌های اساسی شامل میوه و تره‌بار، مرغ و ماهی و خشکبار در شهر ایلام در آینده نزدیک راه‌اندازی شود.

قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار از تیرماه امسال و با هدف نظارت بر عرضه و تقاضا و کنترل قیمت‌ها در ۱۲ شهرستان استان راه‌اندازی شده است.