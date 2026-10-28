بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل تأمین ارز خدماتی، امکان تغییر روش دریافت ارز از حواله به اسکناس را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل تأمین ارز خدماتی، امکان تغییر روش دریافت ارز از حواله به اسکناس را فراهم کرد. بر این اساس، در صورت امکان‌نداشتن انتقال ارز از طریق حواله و با رعایت ضوابط تعیین‌شده، متقاضیان می‌توانند درخواست دریافت ارز به‌صورت اسکناس ارائه کنند.

این تغییر، سرفصل‌هایی را نیز شامل می‌شود که پیش‌تر تأمین ارز آنها صرفاً از طریق حواله امکان‌پذیر بود. ارز خدماتی برای مصارفی مانند هزینه‌های درمانی، ارز دانشجویی، مأموریت‌های کاری و ثبت‌نام در مجامع بین‌المللی اختصاص می‌یابد.

بر این اساس پرداخت اسکناس نیز پس از طی مراحل قانونی، ثبت تأمین ارز در سامانه مربوط و رعایت مقررات ارزی انجام خواهد شد.