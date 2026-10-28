به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ با هر بارش باران، آبگرفتگی معابر در رشت به یکی از دغدغه‌های شهروندان تبدیل می‌شود، مشکلی تکراری که رفت‌وآمد را دشوار می‌کند و در برخی مناطق، خسارت و دردسر‌های بیشتری برای مردم به همراه دارد.

محله فرهیختگان رشت هم از این وضعیت در امان نمانده؛ جایی که به گفته اهالی، با بارش باران، آب معابر را فرا می‌گیرد، گاهی وارد خانه‌ها می‌شود و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه می‌کند.