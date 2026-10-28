رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی گفت: مراسم فاطمیه امسال چه در میادین چه در هیات با شعار واحد با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم (س) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مهدی ولایی برحق، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم (س) شعار فاطمیه ۱۴۰۵ است که محور آن، پیوند خون‌خواهی و ایستادگی با مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی است.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی افزود: خانواده، روضه‌های خانگی، مسجد، محله و هیأت نیز در این چارچوب، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای برای گسترش این نقش‌آفرینی به شمار می‌روند.

ولایی برحق اظهار داشت: در این رویکرد، هیأت تنها محل برگزاری مراسم عزاداری نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند میان خانواده و محله، شکل‌گیری شبکه‌های همیاری و مشارکت در مسائل واقعی جامعه فراهم کند.

وی گفت: در میادین هم با همین محوریت که از ۹ اسفند با حضور مادحین اهل بیت و سخنرانان مراسم‌های مختلفی بوده تا کنون و در حال حاضر هم ادامه دار است و در کنار هیات مذهبی مراسمات مختلفی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی افزود: در‌این سازمان برنامه‌ها و قدم‌های موثری برداشته شده است که در ادامه مسیر نیز با همراهی مادحین اهل بیت (ع)، سخنرانان، شاعران و فعالین هیات مذهبی هیات پویا‌تر و موثر‌تر ایفای نقش خواهند کرد.

گفتنی است؛ در سال‌های اخیر بسیاری از هیئات سراسر کشور سعی کرده‌اند در مناسبت‌های مذهبی اصلی سال مانند دهه محرم، اربعین حسینی و فاطمیه اقدامات هماهنگ و یکپارچه‌ای را در تولیدمحتوا، فضاسازی و... ترتیب دهند که یکی از محور‌های این اقدامات، شعاری است که در این مناسبت‌ها معرفی و پیشنهاد می‌شود.