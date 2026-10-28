به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح ساخت مخزن بتنی پنج‌هزار مترمکعبی آب در روستای شیرینو شهرستان کنگان با اشاره به نقش راهبردی منابع آبی در توسعه پایدار اظهار کرد: آب یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار در هر جامعه است و سرمایه‌گذاری در این حوزه، با توجه به آثار آن بر محیط پیرامونی، جامعه میزبان و عملکرد درون‌سازمانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قاسم علی بازآیی افزود: سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های آبی و ارتقای بهره‌وری در این بخش، علاوه بر بهبود عملکرد سازمان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری سازمانی و ارتقای بلوغ آن شود و به پویایی بیشتر مجموعه و جامعه پیرامونی کمک کند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با ابراز امیدواری نسبت‌به تداوم چنین طرح‌هایی، تصریح کرد: امیدواریم آغاز عملیات اجرایی این طرح سرآغازی برای تداوم فعالیت‌ها و اجرای طرح‌های مؤثرتر در حوزه زیرساخت‌های اساسی باشد، زیرا حتی با پایان این طرح نیز مسیر خدمت‌رسانی متوقف نخواهد شد.

بازآیی با تأکید بر آمادگی سازمان منطقه ویژه پارس برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، یادآور شد: آمادگی داریم با همدلی، هم‌افزایی و هم‌راستایی از سرمایه‌گذاری در شاخص‌های اساسی سازمان که به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، حمایت کنیم.

وی با اشاره به همکاری و مشارکت واحد‌های مختلف مهندسی در پیشبرد طرح‌های سازمان، هماهنگی میان بخش‌های مختلف را عاملی مهم در به ثمر رسیدن طرح‌های زیرساختی دانست و بر ضرورت تقویت روحیه همکاری و همدلی در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

سرپرست مدیریت امور شهری سازمان منطقه ویژه پارس نیز در این آیین با اشاره به نقش این سازمان در تأمین آب شهر‌های جنوبی استان بوشهر و بخشی از تأسیسات صنعتی و مسکونی منطقه، ساخت مخزن بتنی پنج‌هزار مترمکعبی آب را اقدامی راهبردی برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب عنوان کرد.

محمد لطفی با بیان این که یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت سازمان منطقه ویژه پارس از ابتدای فعالیت، موضوع تأمین آب مردم منطقه بوده است، گفت: این موضوع در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی سازمان جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: سازمان منطقه ویژه پارس در حوزه تأمین آب، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به مردم جنوب استان بوشهر به‌ویژه شهر‌های عسلویه، نخل تقی، بیدخون و شیرینو ایفا می‌کند و بخشی از نیاز آبی کارکنان صنعت نفت، اماکن مسکونی سازمان و شمار قابل توجهی از پالایشگاه‌های گازی منطقه نیز از این مسیر تأمین می‌شود.

لطفی با اشاره به شرایط حساس تأمین آب در منطقه و ضرورت تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی، ابراز داشت: با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های مخزن ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی که هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد، ساخت مخزن جدید با ظرفیت پنج‌هزار مترمکعب در دستور کار قرار گرفت تا زمینه برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش ظرفیت ذخیره آب فراهم شود.

سرپرست مدیریت امور شهری سازمان منطقه ویژه پارس ادامه داد: این طرح با حمایت و دستور مدیرعامل سازمان و با مشارکت شرکت رایان پلیمر پویا و همکاری مشاور طرح و بخش امور شهری سازمان وارد مرحله اجرا شده است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی این طرح تصریح کرد: احداث مخزن پنج‌هزار مترمکعبی آب، یکی از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه به شمار می‌رود و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی مجموعه مدیران، کارشناسان و عوامل اجرایی، شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این طرح و ارتقای خدمات‌رسانی در حوزه تأمین آب باشیم.

لطفی ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و تلاش همکاران و دست‌اندرکاران اجرای طرح، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری و همدلی میان بخش‌های مختلف، گام‌های مؤثرتری برای تقویت زیرساخت‌های خدماتی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های آبی مردم و صنایع منطقه برداشته شود.