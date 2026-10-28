به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در کنار این محصولات، مجوز واردات ۱۵ هزار و ۴۴۶ مترمکعب چوب نیز صادر شد گفت: در همین مدت، ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن محصولات کشاورزی و ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی از استان به بازار‌های هدف صادر شد.

اسداله تیموری یانسری، با تشریح عملکرد قرنطینه گیاهی استان در امسال افزود: جو دامی، ذرت دامی، سویا، کنجاله آفتابگردان، گندم، لینتر پنبه و چوب از مهم‌ترین اقلام وارداتی بوده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی قرنطینه گیاهی استان تاکید کرد: در این مدت، ۳ هزار و ۳۷۸ محموله محصولات کشاورزی به وزن ۲۹۲ هزار و ۸۰۸ تن صادر شده است. مرکبات و کیوی از مهم‌ترین اقلام صادراتی مازندران هستند که به کشور‌های هدف ارسال شده‌اند. همچنین در این مدت، ۶۴۷ هزار و ۲۷۴ اصله گل و گیاه آپارتمانی به کشور‌های هدف ارسال شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران افزود: اجرای ضوابط قرنطینه گیاهی، بررسی محموله‌های وارداتی و صادراتی و صدور مجوز‌های قانونی، از اقدامات مهم برای مدیریت مبادلات محصولات گیاهی، رعایت الزامات بهداشت گیاهی و پیشگیری از ورود و انتشار آفات و عوامل بیماری‌زای گیاهی است.

تیموری یانسری گفت: ارتقاء خدمات قرنطینه گیاهی و تسهیل فرآیند‌های قانونی تجارت، در کنار رعایت دقیق الزامات بهداشت گیاهی، نقش مهمی در حفظ سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات دارد. تقویت این بخش می‌تواند ضمن کمک به امنیت غذایی و افزایش بهره‌وری، زمینه حضور پایدارتر محصولات کشاورزی ایران در بازار‌های هدف، تقویت اقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی را فراهم کند.