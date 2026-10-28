به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل، امروز چهارشنبه باحضور سردار آل اسحاق، معاون هماهنگ کننده و رئیس دفتر حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل کشور، محمد حیدری ایمن آبادی، مدیرکل پدافند غیرعامل استان گیلان، مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت گاز استان گیلان در سالن همایش شهدای مدرسه میناب روابط عمومی این شرکت برگزار شد و ابعاد مختلف صیانت از زیرساخت‌های گازرسانی، الزامات پدافند سایبری، فرهنگ‌سازی عمومی و نقش بی‌بدیل پایداری انرژی در امنیت پایدار جامعه تبیین شد.

معاون هماهنگ‌کننده و رئیس دفتر حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام استان گیلان در دوران دفاع مقدس، به پیوستگی عمیق شریان‌های حیاتی اشاره کرد و گفت: تحلیل حوادث و تهدیدات نشان می‌دهد که شبکه گاز، نقشی محوری در پایداری سایر بخش‌های زیرساختی نظیر تولید برق، تأمین آب شهری و حتی امنیت غذایی و پخت نان دارد.

سردار آل‌اسحاق با بازخوانی فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۲ مبنی بر تشکیل پدافند غیرعامل افزود: امروز ماهیت جنگ‌ها تغییر کرده و هدف اصلی جبهه استکبار، وارد کردن فشار معیشتی به مردم از طریق اخلال در خدمات عمومی است. بر همین اساس، صیانت از شبکه گازرسانی و استمرار خدمت، تلاشی مقدس در خط مقدم دفاع اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

وی خواستار تشکیل تیم‌های خبره و نخبگانی در سراسر کشور برای رصد مستمر آسیب‌پذیری‌ها شد و تأکید کرد: کشف نقاط ضعف از طریق برگزاری مانور‌های دوره‌ای و رزمایش‌های هدفمند میسر می‌شود و لازم است پیش از وقوع هرگونه بحران، تمهیدات بازدارنده و جایگزین اندیشیده شود.

ضریب نفوذ ۹۹ درصدی گاز در گیلان و کارنامه درخشان پایداری شبکه در بحران‌ها

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان نیز در ادامه این همایش، با ارائه گزارشی از پوشش حداکثری برخورداری از گاز در سطح استان اظهار داشت: هم‌اکنون تمامی شهر‌های گیلان (به‌جز شهر تاریخی ماسوله به‌دلیل الزامات میراث فرهنگی) از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و ضریب نفوذ در بخش شهری به ۹۹.۹۷ درصد و در ۲ هزار و ۲۵۱ روستا به ۹۸.۳۵ درصد رسیده که رقمی کم‌نظیر در سطح کشور است.

احمد دانائی با اشاره به نقش تاب‌آوری تأسیسات در مدیریت بحران‌های اخیر تصریح کرد: در حوادث گذشته و تهاجمات به تأسیسات انرژی، به لطف تدابیر پدافندی و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان، علی‌رغم اصابت مستقیم هیچ‌گونه تلفات انسانی نداشتیم و جریان گاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تثبیت شد، زیرا سرمایه اصلی ما نیروی انسانی متخصص، متعهد و باانگیزه است که همواره در آزمون‌های سخت سربلند بوده‌اند.

وی با یادآوری سهم ۷۳ درصدی گاز طبیعی در سبد انرژی کشور گفت: این وابستگی ایجاب می‌کند که در چارچوب اصول پدافند غیرعامل، به سمت تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، توسعه انرژی‌های نو و تقویت پدافند غیرعامل در تمامی لایه‌ها حرکت کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان نیز با تشریح ماهیت فرابخشی و مطالبه‌گرانه پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل یک دستگاه اجرایی صرف نیست، بلکه جایگاهی حاکمیتی و نظارتی برای تضمین امنیت پایدار، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و ارتقای توان بازدارندگی دارد.

حیدری ایمن‌آبادی از اجرای بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و رزمایش تخصصی در طول هفته پدافند غیرعامل در استان خبر داد و افزود: فرهنگ پدافندی نباید محدود به یک هفته باشد، بلکه باید به گفتمان عمومی و الگوی رفتاری آحاد جامعه بدل شود. در همین راستا، طرح سراسری «همیار پدافند» با هدف آموزش و فرهنگ‌سازی از مهدکودک‌ها تا دانشگاه‌ها در دست اجراست.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های حاکی از ناترازی انرژی در فصل سرد امسال، تأکید کرد: صرفه‌جویی هوشمندانه و کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز توسط مشترکان، راهکاری کلیدی برای پایداری شبکه و عبور بدون افت فشار از فصل سرماست که نیازمند اقناع افکار عمومی و اطلاع‌رسانی مسئولانه رسانه‌ها است.