به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، طرح تفصیلی شهر فریدونکنار پس از پیگیری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، با امضاء نهایی استاندار مازندران، به تصویب رسید.

استانداری مازندران اعلام کرد: طرح تفضیلی فریدونکنار تایید شد اقدامی که زمینه را برای ساماندهی توسعه شهری و رفع بخشی از مشکلات مردم این شهر فراهم می‌کند. ‎

جلسه بررسی طرح تفصیلی شهر فریدونکنار با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فریدونکنار در دفتر استاندار برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح تفصیلی شهر فریدونکنار مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، این طرح با امضای نهایی استاندار مازندران به تصویب رسید.

فرماندار فریدونکنار درباره این موضوع گفت: این طرح پس از پیگیری‌های مستمر از سوی مجموعه مدیریت شهری و همکاری دستگاه‌های اجرایی، با هدف فراهم‌کردن زمینه لازم برای ساماندهی توسعه شهر و تسهیل در رسیدگی به مسائل و مشکلات شهروندان نهایی شده است.

مرادی بیان کرد: نهایی‌شدن طرح تفصیلی فریدونکنار، از جمله اقدامات در راستای رفع مسائل شهری و بهبود شرایط زندگی شهروندان این منطقه به شمار می‌رود.