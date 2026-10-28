با مشارکت معدن آخی‌کمال و از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن، نزدیک به پنج کیلومتر از راه روستای آخی‌کمال دهگلان بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این عملیات با مشارکت معدن آخی‌کمال و از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن انجام شده و تاکنون نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان برای زیرسازی و احداث ابنیه فنی هزینه شده است.

فتحی، مدیر راهداری دهگلان اعلام کرد: پس از تکمیل عملیات معدن، آسفالت این مسیر در دستور کار راهداری قرار می‌گیرد تا چشم‌انتظاری چندین‌ساله اهالی این روستا برای برخورداری از راه آسفالته به پایان برسد.