رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری انس و باور قرآنی از سال‌های نخست زندگی گفت: آموزش قرآن در دوره پیش‌دبستانی نباید صرفاً بر حفظ آیات متمرکز باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم کند تا کودکان با علاقه و احساس تعلق به قرآن نزدیک شوند و این ارتباط در مراحل بعدی زندگی آنان نیز استمرار پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخ‌الاسلام در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن استان‌های سراسر کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکرد‌های آموزش عمومی قرآن، اظهار کرد: آموزش فرایندی است که در طول زمان شکل می‌گیرد و در صورت اجرای صحیح، به تغییر در نگرش و رفتار افراد منجر می‌شود؛ ازاین‌رو، آموزش قرآن نیز زمانی اثربخش خواهد بود که بتوان آثار آن را در باور‌ها و رفتار فردی و اجتماعی مشاهده کرد.

آموزش قرآن باید به تغییر در باور و رفتار منجر شود

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در حوزه آموزش قرآن به شناخت دقیق شرایط جامعه و انتخاب راهکار‌های متناسب نیاز دارد، افزود: در سیاست‌گذاری باید هم به این موضوع توجه کرد که چه افرادی مسئولیت سیاست‌گذاری را بر عهده دارند و هم اینکه این سیاست‌گذاری با چه فرایند‌ها و ابزار‌هایی انجام می‌شود.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به نقش کارشناسان و مسئولان این حوزه در تعیین مسیر آموزش عمومی قرآن، بر ضرورت بهره‌گیری از مطالعات علمی، بررسی تجربه‌های مختلف و تشخیص دقیق مسائل تأکید کرد.

شیخ‌الاسلام با اشاره به مطالعات تطبیقی انجام‌شده در این زمینه گفت: برای دستیابی به شناخت بهتر از وضعیت آموزش و تربیت قرآنی، باید تجربه‌های کشور‌های مختلف را بررسی کرد و بر اساس شناخت دقیق شرایط جامعه، راهکار‌های مناسب را ارائه داد.

وی با تأکید بر اینکه ارزیابی وضعیت جامعه نباید بر قضاوت‌های غیرکارشناسی استوار باشد، افزود: برای تصمیم‌گیری درست، ابتدا باید مسئله را به‌درستی تشخیص داد و سپس برای آن راهکار مناسب در نظر گرفت.

انس با قرآن از پیش‌دبستانی آغاز می‌شود

معاون وزیر و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف آموزش قرآن اظهار کرد: در برنامه‌ریزی برای آموزش عمومی قرآن، باید به جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری توجه داشت و مسئله انس با قرآن را از ابعاد مختلف بررسی کرد.

وی با بیان اینکه هدف در دوره پیش‌دبستانی نباید صرفاً آموزش رسمی قرآن یا حفظ آیات باشد، افزود: باید از سنین پایین زمینه ارتباط عاطفی کودکان با قرآن فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که این ارتباط در سال‌های بعد نیز در ذهن و رفتار آنان باقی بماند.

شیخ‌الاسلام با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی روش‌های گذشته آموزش قرآن گفت: ممکن است کودکی در سال‌های نخست، آیات بسیاری را حفظ کند، اما در دوره نوجوانی و جوانی نتواند ارتباطی عمیق با قرآن برقرار کند. این مسئله ضرورت بررسی و اصلاح روش‌های آموزشی را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: باید از دوره پیش‌دبستانی به‌گونه‌ای با قرآن کار شود که کودک با شنیدن نام قرآن یا دیدن این کتاب، احساس علاقه و نزدیکی داشته باشد؛ زیرا ایجاد چنین ارتباطی به برنامه‌ریزی، محتوای مناسب و روش‌های تربیتی متناسب با سن کودک نیاز دارد.

محتوای تربیتی پیش‌دبستانی باید متناسب با نیاز‌های کودکان باشد

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به بررسی بسته‌های تربیتی ویژه دوره پیش‌دبستانی اظهار کرد: در این فرایند، ۱۵۷ بسته پیشنهادی دریافت شد و بخشی از این آثار برای بررسی و ارزیابی بیشتر انتخاب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی علمی محتوای آموزشی افزود: هر محتوایی که برای کودکان طراحی می‌شود، باید از نظر تناسب با ویژگی‌های رشدی و نیاز‌های تربیتی این گروه سنی بررسی شود؛ چراکه محتوای نامتناسب نه‌تنها به تحقق اهداف آموزشی کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است آثار نامطلوبی نیز بر فرایند تربیت داشته باشد.

شیخ‌الاسلام با اشاره به مشارکت استادان و متخصصان دانشگاهی در بررسی این بسته‌ها، بر اهمیت استفاده از نظر کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت برای انتخاب محتوای مناسب تأکید کرد.

هویت ایرانی‌اسلامی در کنار انس با قرآن تقویت می‌شود

معاون وزیر و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به محور‌های مورد توجه در محتوای تربیتی دوره پیش‌دبستانی گفت: در کنار ایجاد انس با قرآن، تقویت هویت ملی و ایرانی‌اسلامی، آشنایی کودکان با خانواده و شناخت جایگاه پدر و مادر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هویت‌یابی از موضوعات مهمی است که باید از سال‌های نخست زندگی مورد توجه قرار گیرد. کودکان باید در کنار آشنایی با قرآن، با هویت ملی و فرهنگی خود نیز ارتباط برقرار کنند.

شیخ‌الاسلام با تأکید بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی در شکل‌گیری نگرش کودکان اظهار کرد: این دوره از مراحل بنیادین تربیت است و کیفیت تجربه‌های کودکان در این سال‌ها می‌تواند بر نگرش آنان نسبت به مدرسه و یادگیری در سال‌های بعد اثر بگذارد.

دوره پیش‌دبستانی، زیربنای تربیت

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اهمیت آماده‌سازی عاطفی و تربیتی کودکان برای ورود به مدرسه، بر ضرورت فراهم کردن تجربه‌ای مثبت از یادگیری در سال‌های ابتدایی زندگی تأکید کرد.

وی گفت: اگر کودک از همان ابتدا تجربه مناسبی از حضور در محیط آموزشی نداشته باشد، ممکن است نسبت به مدرسه و یادگیری احساس منفی پیدا کند؛ بنابراین، برنامه‌های دوره پیش‌دبستانی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که زمینه علاقه‌مندی کودک به یادگیری و ارتباط مثبت او با محیط آموزشی را فراهم کنند.

شیخ‌الاسلام با تأکید بر ضرورت استحکام‌بخشی به زیرساخت‌های تربیتی در سنین پایین، دوره سه تا شش‌سالگی را از مراحل مهم شکل‌گیری بنیان‌های تربیتی کودکان دانست و خواستار توجه جدی‌تر به این دوره در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و قرآنی شد.