به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گفت: مجموعه‌ای شامل ۴۰ اثر تصویرگری(کمیک‌استریپ) با موضوع«حماسه برنو»و با هدف بازخوانی رشادت‌ها و مقاومت مردم کهگیلویه وبویراحمد در برابر هواگردهای آمریکایی، با مشارکت ۱۳ هنرمند در یاسوج رونمایی شد.

شریف اسلامی افزود: این آثار، رویارویی مردم با هواگردها و بالگردهای آمریکایی را به تصویر می‌کشند و تلاشی برای بازآفرینی یکی از حماسه‌های مردمی استان در قالبی هنری و قابل درک برای نسل‌های آینده به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مفاهیم تاریخی و ارزش‌های ملی به نسل نوجوان بیان کرد: هدف ما این است که این حماسه را به نسل آینده منتقل کنیم و آن را به زبانی قابل فهم برای نوجوانان بازگو کنیم تا آنان با قهرمانان دیروز و امروز خود آشنا شوند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: دفاع از وطن، مسئولیت‌پذیری در قبال سرزمین و پاسداشت ارزش‌هایی که از نسل‌های گذشته به یادگار مانده است، از جمله مفاهیمی است که می‌توان از طریق هنر به نسل جدید منتقل کرد.

اسلامی با اشاره به مشارکت هنرمندان نوجوان و جوان در تولید این مجموعه گفت: بیش از ۱۳ هنرمند نوجوان و جوان حوزه هنری در خلق این آثار مشارکت داشته‌اند و حاصل این تلاش، تولید بیش از ۴۰ اثر تصویرگری(کمیک‌استریپ) با موضوع حماسه برنو بوده است.

وی با بیان اینکه این آثار در فضاهای مختلف استان، به‌ویژه مدارس، به نمایش گذاشته می‌شوند، ادامه داد: نمایش این مجموعه فرصتی برای آشنایی نوجوانان با حماسه‌های مردمی و تقویت شناخت آنان از هویت بومی، قومی و ملی فراهم می‌کند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش هنرمندان و فعالان رسانه‌ای گفت: همراهی هنرمندان و رسانه‌ها می‌تواند زمینه ثبت و ماندگاری این حماسه در تاریخ استان را فراهم کند.