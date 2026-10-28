به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع سرقت‌های خودرو، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی، سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات یک دستگاه خودروی پراید سرقتی کشف شد و متهم در تحقیقات تکمیلی به ۳ فقره سرقت خودروی دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحیمی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، از سرقت خودرو پیشگیری کنند و موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.