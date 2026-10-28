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بنیاد برکت با هدف ارائه خدمات درمانی و دارویی به خانوارهای کم برخوردار مازندران بیمارستان سیار و تخصصی در روستای پهنه کلای ساری مستقر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران با بیان اینکه بیمارستان سیار بنیاد برکت با ترکیب دهها کانتینر مجهز به تجهیزات بروز پزشکی و با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از خانوادههای نیازمند در روستای پهنه کلای ساری برپا شده است، گفت: بیمارستان سیار بنیاد برکت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خانوارهای دهکهای یک تا چهار درآمدی، خدمات درمانی و دارویی خواهد داد.
هوشمند صادقنژاد افزود: در این بیمارستان سیار ۵۰ میلیارد تومان خدمات درمانی و ۱۰ میلیارد تومان خدمات دارویی که برخی از این داروها تحت پوشش بیمه ای هم نیستند به مردم ارائه خواهد شد.
او ادامه داد: پیشبینی میشود در مدت استقرار این بیمارستان سیار حدود ۱۵ هزار نفر از مردم سراسر استان از خدمات بخشهای مختلف درمانی و دارویی بهرهمند شوند.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران خدمات ارائه شده را شامل غربالگری سرطان، قلب و عروق، دندانپزشکی، آزمایشگاه، تصویربرداری، شنوایی سنجی، چشم پزشکی، سونوگرافی و تصویربرداری، درمانگاه تخصصی با پزشک متخصص و خدمات دارویی اعلام کرد و گفت: توزیع رایگان داروهای گرانقیمت و ارائه خدمات تخصصی درمانی با ١٠٠ کادر درمان و پزشک و متخصص و پرستار از جمله خدمات در این مجموعه است.
صادق نژاد با بیان اینکه پزشکان متخصص در زمینههای داخلی، مغز و اعصاب، چشمپزشکی، اطفال، زنان و زایمان، اورولوژی و خدمات پاراکلینیکی ویزیت خواهند داشت، گفت: ارجاع بیماران نیازمند درمان تکمیلی به مراکز تخصصی نیز صورت میگیرد.
بیمارستان سیار بنیاد برکت از ۶ تا ۱۶ آبان در روستای پهنهکلای ساری به مراجعهکنندگان خدمات رایگان درمانی و دارویی ارائه میکند.
مازندران سیزدهمین مقصد بیمارستان سیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ارائه خدمات رایگان درمانی به مردم است.