

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران با بیان اینکه بیمارستان سیار بنیاد برکت با ترکیب دهها کانتینر مجهز به تجهیزات بروز پزشکی و با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از خانواده‌های نیازمند در روستای پهنه کلای ساری برپا شده است، گفت: بیمارستان سیار بنیاد برکت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی، خدمات درمانی و دارویی خواهد داد.



هوشمند صادق‌نژاد افزود: در این بیمارستان سیار ۵۰ میلیارد تومان خدمات درمانی و ۱۰ میلیارد تومان خدمات دارویی که برخی از این داروها تحت پوشش بیمه ای هم نیستند به مردم ارائه خواهد شد.

او ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در مدت استقرار این بیمارستان سیار حدود ۱۵ هزار نفر از مردم سراسر استان از خدمات بخش‌های مختلف درمانی و دارویی بهره‌مند شوند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران خدمات ارائه شده را شامل غربالگری سرطان، قلب و عروق، دندانپزشکی، آزمایشگاه، تصویربرداری، شنوایی سنجی، چشم پزشکی، سونوگرافی و تصویربرداری، درمانگاه تخصصی با پزشک متخصص و خدمات دارویی اعلام کرد و گفت: توزیع رایگان دارو‌های گران‌قیمت و ارائه خدمات تخصصی درمانی با ١٠٠ کادر درمان و پزشک و متخصص و پرستار از جمله خدمات در این مجموعه است.

صادق نژاد با بیان اینکه پزشکان متخصص در زمینه‌های داخلی، مغز و اعصاب، چشم‌پزشکی، اطفال، زنان و زایمان، اورولوژی و خدمات پاراکلینیکی ویزیت خواهند داشت، گفت: ارجاع بیماران نیازمند درمان تکمیلی به مراکز تخصصی نیز صورت می‌گیرد.



بیمارستان سیار بنیاد برکت از ۶ تا ۱۶ آبان در روستای پهنه‌کلای ساری به مراجعه‌کنندگان خدمات رایگان درمانی و دارویی ارائه می‌کند.



مازندران سیزدهمین مقصد بیمارستان سیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ارائه خدمات رایگان درمانی به مردم است.