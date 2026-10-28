آغاز به کار جامع‌ترین ربات حمل‌ و نقل و ترافیک

آغاز به کار جامع‌ترین ربات حمل‌ و نقل و ترافیک

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران این ربات که در بستر «بله» کار خود را به نشانی @TehranTrafficBot شروع کرده، شامل بخش‌های مختلف خدمات رسانی به شهروندان تهرانی و مراجعه‌کنندگان به پایتخت است.

براین اساس بخش‌های مختلف این ربات شامل وضعیت لحظه‌ای ترافیک معابر و بزرگراه‌ها، استعلام محدوده‌های طرح ترافیک و آلودگی هوا،مسیریابی اتوبوس، مترو و تاکسی،اطلاع‌رسانی تصادفات، انسداد مسیرها و تونل‌هاو رزرو معاینه فنی و طرح‌های ترافیکی تهران است.