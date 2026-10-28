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بانوی ملی پوش هرمزگانی با کسب عنوان قهرمانی از رقابتهای جهانی وزنه برداری مسترز در پاکستان، به استان بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این دوره از رقابتها فاطمه صمدی بانوی ورزشکار مینابی، در حرکت یک ضرب وزنه ۴۸، و دو ضرب وزنه ۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد.
وی به کیفیت برگزاری مسابقات و فضای رقابتها اشاره کرد و گفت: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای حضور و کسب تجربه بیشتر بانوان ورزشکار در میدانهای بینالمللی است.
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