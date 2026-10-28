بانوی ملی پوش هرمزگانی با کسب عنوان قهرمانی از رقابت‌های جهانی وزنه برداری مسترز در پاکستان، به استان بازگشت.

استقبال از فاطمه صمدی، بانوی ملی‌پوش وزنه‌بردار هرمزگان

استقبال از فاطمه صمدی، بانوی ملی‌پوش وزنه‌بردار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این دوره از رقابت‌ها فاطمه صمدی بانوی ورزشکار مینابی، در حرکت یک ضرب وزنه ۴۸، و دو ضرب وزنه ۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد.

وی به کیفیت برگزاری مسابقات و فضای رقابت‌ها اشاره کرد و گفت: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای حضور و کسب تجربه بیشتر بانوان ورزشکار در میدان‌های بین‌المللی است.

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