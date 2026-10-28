ولایی، رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی شد

ولایی، رئیس سازمان هیئات و تشکل‌های دینی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام مهدی ولایی برحق، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز به ریاست سازمان هیئات و تشکل‌های دینی منصوب شد.

بعد از ظهر امروز طی مراسمی با حضور مادحین اهل بیت، شاعران، سخنرانان و‌ فعالین هیئات مذهبی طی حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور حجت‌الاسلام مهدی ولایی برحق برای دوره‌ای چهار ساله به ریاست سازمان هیئات و تشکل‌های دینی انتخاب شد و از زحمات رئیس پیشین این سازمان حجت‌الاسلام مجید باباخانی قدردانی شد.