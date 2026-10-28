به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن، اعلام کرد: با توجه به اینکه یک هواپیمای باربری نظامی متعلق به دشمن سعودی در فرودگاه عدن، در حال انتقال سلاح برای کشتار ملت یمن است، از افراد مستقر در فرودگاه عدن می‌خواهیم فورا این فرودگاه را تخلیه کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در جدیدترین اخبار، برای بار دوم هم اعلام کرد: نیرو‌های مسلح برای دومین و آخرین بار از کسانی که در فرودگاه عدن حضور دارند می‌خواهد فوراً فرودگاه را تخلیه کنند، زیرا یک هواپیمای باری نظامی متعلق به دشمن سعودی در حال انتقال سلاح برای کشتن فرزندان ملت یمن است.