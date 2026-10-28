به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان اصفهان، در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، که ایام تجلی بخشش و گذشت است، این زندانی پس از ۱۶ سال حبس، با پیگیری‌های انجام‌شده، مسیر دشوار جلب رضایت حدود ۲۰ نفر از شکات پرونده، گام‌های اولیه را برای بازگشت به جامعه فراهم کرد.

در مرحله پایانی و سرنوشت‌ساز این پرونده که میزان ردّمال آن پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری، بیش از چهار میلیارد تومان تعیین شده بود، شاکی اصلی پرونده (بانویی بزرگوار و نیک‌اندیش) در اقدامی خداپسندانه و با گذشت بخش قابل‌توجهی از مطالبات خویش، رضایت قطعی خود را اعلام کرد.

این توافق ارزشمند با تلاش‌های صلح‌جویانه در شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف مستقر در خیریه امام موسی کاظم (ع) ویژه زندانیان استان نهایی شد. بر اساس توافق صلح صورت‌گرفته، شاکی با دریافت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان موافقت کرد؛ به‌طوری‌که مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به‌صورت نقدی پرداخت شد و بقیه هم در قالب ۸ فقره چک، به‌صورت سه‌ماهه (هر فقره یک‌صد میلیون تومان) تقسیط شد.

این اقدام بزرگ و فعالیت‌های نهاد‌های مردمی و شورا‌های حل اختلاف در سنگر خیریه‌ها، نمونه‌ای بارز از پیوند میان آموزه‌های دینی و مسئولیت اجتماعی است که در این ایام پربرکت، امید را به یک خانواده بازگرداند و فصل تازه‌ای را در زندگی این فرد گشود.