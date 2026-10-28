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محمدعلی نقدی، پیرغلام و پدر شهیدان علیاکبر و علیاصغر نقدی در زنجان دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛پیرغلام آستان اباعبدالله الحسین (ع)، حاج محمدعلی نقدی، پدر گرانقدر شهیدان سرافراز، علیاکبر و علیاصغر نقدی، به فرزندان شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و خاکسپاری این پیرغلام اهلبیت (ع)، پنجشنبه، هفتم آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در بهشت زهرای زنجان برگزار خواهد شد.
علیاصغر نقدی در ششم اردیبهشت ۱۳۴۸ و علیاکبر در دوم اردیبهشت ۱۳۴۳ در شهرستان زنجان به دنیا آمدند.
علیاصغر در بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر و موج انفجار، شهید شد و پیکرش را در بهشت معصومه (س) زادگاهش به خاک سپردند.
علیاکبر نقدی هم بهعنوان بسیجی در جبهه حضور یافته بود که در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱ ، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.