سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان رباط‌کریم از تعیین مهلت یک هفته‌ای توسط دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان برای رفع آلودگی و پاکسازی کامل محل‌های انباشت پسماند و نخاله‌های ساختمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معصومه عسگری بابیان اینکه این بازدید باهدف جلوگیری از انتشار آلودگی و پیشگیری از تهدید علیه بهداشت عمومی انجام شد گفت: در این بازدید، مقرر شد اقدامات لازم برای رفع آلودگی و پاکسازی کامل محل‌های مورد بررسی حداکثر ظرف یک هفته انجام شود.

وی با اشاره به نزدیکی مرکز تفکیک پسماند با مناطق مسکونی و احتمال بروز مشکلات زیست محیطی افزود: باتوجه به نارضایتی ساکنان، دستور پاکسازی محوطه این مرکز صادر شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم بیان کرد: همچنین مقرر شد شهرداری نصیرشهر موظف شد علاوه بر پاکسازی کامل محدوده کنونی، برای تعیین مکان جدید برای فعالیت مرکز تفکیک پسماند با رعایت ضوابط و استاندارد‌های زیست محیطی اقدام و محل پیشنهادی را برای بررسی و تأیید به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اعلام کند.

عسگری ساماندهی محل‌های انباشت پسماند و نخاله‌های ساختمانی و استقرار اصولی مراکز مرتبط با مدیریت پسماند، نقش مهمی در کاهش مخاطرات زیست محیطی، حفظ سلامت شهروندان و ارتقای وضع بهداشت عمومی دانست و پیگیری اجرای مصوبات این بازدید در دستور کار قرار خواهد داشت.