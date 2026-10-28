معاون پژوهشی وزارت علوم از ثبت بیش از ۱۴ هزار قرارداد ارتباط با صنعت به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان خبر داد و بر نقش شرکت‌های فناور در ارتقای تاب‌آوری کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین افتتاحیه بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در اصفهان، با اشاره به نقش نوآوری‌های شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها و به‌ثمرنشستن آنها در پارک‌های علم و فناوری افزود: تجربه کشور نشان داده است نوآوری‌هایی که در دانشگاه‌ها ایجاد و در پارک‌های علم و فناوری توسعه یافته‌اند، توانسته‌اند توجه صنعت را جلب کنند و در تقویت تاب‌آوری کشور نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه این ظرفیت در حوزه‌های مختلف از جمله دفاع، امنیت غذایی و صنعت قابل مشاهده است، افزود: استقبال صنعت از شرکت‌های فناور و رشد حجم قرارداد‌های ارتباط دانشگاه با صنعت، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات فناورانه در کشور است.

ابطحی ادامه داد: رشد قرارداد‌های ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و همکاری‌های شکل‌گرفته با مجموعه‌های صنعتی بیانگر آن است که صنعت بیش از گذشته به ظرفیت شرکت‌های فناور توجه نشان می‌دهد.

وجود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و ۱۶ هزار واحد فناور در کشور

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم فناوری کشور گفت: اکنون حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و ۱۶ هزار واحد فناور در ۶۰ پارک علم و فناوری آموزش عالی فعالیت می‌کنند. همچنین بیش از ۱۴ هزار قرارداد ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها وجود دارد که ارزش آنها به ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با تفکیک عرضه و تقاضا در زیست‌بوم فناوری کشور تصریح کرد: این آمار‌ها از وجود تقاضا برای فناوری حکایت دارد و در چنین شرایطی، وظیفه آموزش عالی این است که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند تا بتوانند به نیاز‌های صنعت پاسخ مناسب دهند.

ابطحی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت خاطرنشان کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به توسعه توانمندی آنها برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه و صنعت، از اصلی‌ترین رسالت‌های امروز آموزش عالی است.

جشنواره شیخ بهایی؛ رویدادی در مسیر بلوغ فناوری و صنعت‌سازی

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه با اشاره به سابقه بیست‌دوره‌ای جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی گفت: این جشنواره از نخستین دوره‌های خود که بیشتر بر کارآفرینی متمرکز بود، تاکنون متناسب با تحولات و نیاز‌های کشور تغییر کرده و به سمت فناوری و صنعت‌سازی حرکت کرده است.

وی افزود: جشنواره شیخ بهایی در طول این سال‌ها شرایط را رصد کرده و خود را با تحولات زیست‌بوم فناوری کشور تطبیق داده است. دریافت جوایز از بخش خصوصی نیز نشان‌دهنده پویایی این رویداد و ارتباط آن با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور است.

ابطحی با اشاره به روند فعالیت شرکت‌های حاضر در دوره‌های مختلف جشنواره بیان کرد: بررسی مسیر شرکت‌هایی که در دوره‌های گذشته برگزیده شده‌اند، نشان می‌دهد برخی از آنها فعالیت خود را از بخش کسب‌وکار آغاز کرده و به‌تدریج به شرکت‌هایی با توانمندی فناورانه و صنعت‌ساز تبدیل شده‌اند. این روند را می‌توان نشانه‌ای از بلوغ جشنواره و تأثیر آن در توسعه کسب‌وکار‌های فناور دانست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در آینده به رویدادی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود و گفت: این جشنواره ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه فناوری دارد. از نظر من، جشنواره شیخ بهایی یکی از بزرگ‌ترین و پایدارترین رویداد‌های حوزه فناوری کشور است.